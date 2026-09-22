फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Student returning from school surrounded, beaten up, and threatened with death.

Meerut News: स्कूल से लौट रहे छात्र को घेरा, मारपीट के बाद दी जान से मारने की दी धमकी

Tue, 22 Sep 2026 11:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Student returning from school surrounded, beaten up, and threatened with death.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। फतेहपुर गांव निवासी छात्र को ईकड़ी गांव में स्कूल से घर लौटते समय कुछ युवकों ने रास्ते में घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने छात्र के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। छात्र के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

फतेहपुर गांव निवासी छात्र ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार दोपहर करीब डेढ बजे अपने साथी के साथ इकड़ी गांव स्थित जन जागृति इंटर कॉलेज से घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में मंदिर के पास कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, मारपीट के दौरान उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े। लोगों को आता देख आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। घटना के बाद छात्र ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की तहरीर दी। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

---------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed