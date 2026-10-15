Meerut News: छात्रा परवीन को एक दिन की प्रधानाध्यापिका बनाया

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माछरा। माछरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव बहरोडा स्थित राजकीय विद्यालय में महिला सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कक्षा 10 की छात्रा कुमारी परवीन को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापिका बनाया गया। इस दौरान छात्रा ने कुशल नेतृत्व करते हुए विद्यालय की जिम्मेदारियां का निर्वहन किया। प्रधानाचार्य इति जैन ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अपने अधिकारों के प्रति समझ विकसित करना है। एक दिन की प्रधानाध्यापिका बनीं परवीन ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाईं।