फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Student Parveen was made principal for a day.

Meerut News: छात्रा परवीन को एक दिन की प्रधानाध्यापिका बनाया

Thu, 15 Oct 2026 09:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:36 PM IST
विज्ञापन
Student Parveen was made principal for a day.
माछरा। माछरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव बहरोडा स्थित राजकीय विद्यालय में महिला सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कक्षा 10 की छात्रा कुमारी परवीन को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापिका बनाया गया। इस दौरान छात्रा ने कुशल नेतृत्व करते हुए विद्यालय की जिम्मेदारियां का निर्वहन किया। प्रधानाचार्य इति जैन ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अपने अधिकारों के प्रति समझ विकसित करना है। एक दिन की प्रधानाध्यापिका बनीं परवीन ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed