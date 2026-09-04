Meerut News: कोचिंग जा रही छात्रा से की छेड़छाड़, लोगों ने आरोपी को पिटाई कर पुलिस को सौंपा

मेरठ। आरजी कॉलेज के पास छात्रा से एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी। छात्रा के शोर मचाने पर लोगों ने मनचले को दबोच लिया। पहले तो उसकी जमकर धुनाई की। जिसके बाद लालकुर्ती पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी की उम्र 45 साल से अधिक है।एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि शुक्रवार दोपहर लालकुर्ती क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली छात्रा कोचिंग के लिए जा रही थी। इस दौरान छात्रा से छेड़छाड़ एवं अभद्र हरकत चौबे कंपाउंड वेस्टर्न कचहरी रोड निवासी कपिल गौतम ने कर दी। लोगों ने कपिल की पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। यूपी 112 मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी की। जिसके बाद लालकुर्ती थाने में आरोपी को सौंप दिया। एसपी सिटी ने बताया कि छात्रा की तहरीर के आधार पर कपिल गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी सिटी ने परिजनों को सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।