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Meerut News: मंदिर की बाउंड्री निर्माण के दौरान पत्थर फेंके, दंपती गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 09:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:10 PM IST
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Stones thrown during construction of temple boundary wall; couple arrested
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोदीपुरम। पल्लवपुरम फेस-2 की डबल स्टोरी स्थित पार्क में शिव मंदिर की बाउंड्री ऊंची कराने के दौरान रविवार को विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के लोगों ने छत से पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दंपती को गिरफ्तार किया है।
पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में डबल स्टोरी के पास गोयल स्टोर के सामने पार्क में शिव मंदिर है। मंदिर की बाउंड्री दो से तीन फीट ऊंची होने के कारण उसमें आवारा पशु घुस जाते थे। इससे मंदिर में नुकसान होने की आशंका बनी रहती थी। स्थानीय महिलाओं ने चंदा एकत्र कर बाउंड्री ऊंची कराने का काम शुरू कराया था। रविवार को मिस्त्री और मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर छत से मंदिर की ओर पथराव करने का आरोप लगा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया।
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सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। सीओ दौराला शिव ठाकुर का कहना है कि दिनेश की तहरीर पर इमरान और उसकी पत्नी सदफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
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