Meerut News: सपाइयों ने मुलायम सिंह यादव को किया नमन

मेरठ। जेल रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर शनिवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री के पदचिन्हों पर चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचार को मजबूत करना है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस दौरान शहर विधायक रफीक अंसारी, महानगर अध्यक्ष आदिल, पूर्व विधायक योगेश वर्मा, इसरार सैफी, योगेंद्र जाटव, डॉ. नासिर सुल्तान, मृदुला यादव, संजय यादव, गिरेंद्र प्रधान और काकू कश्यप आदि उपस्थित रहे।