फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   SP members paid tribute to Mulayam Singh Yadav.

Meerut News: सपाइयों ने मुलायम सिंह यादव को किया नमन

Sat, 10 Oct 2026 07:58 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:58 PM IST
विज्ञापन
SP members paid tribute to Mulayam Singh Yadav.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

मेरठ। जेल रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर शनिवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री के पदचिन्हों पर चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचार को मजबूत करना है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस दौरान शहर विधायक रफीक अंसारी, महानगर अध्यक्ष आदिल, पूर्व विधायक योगेश वर्मा, इसरार सैफी, योगेंद्र जाटव, डॉ. नासिर सुल्तान, मृदुला यादव, संजय यादव, गिरेंद्र प्रधान और काकू कश्यप आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed