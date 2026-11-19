सांसद और विधायक ने बताया सामाजिक एकता का संदेश

सांसद अरुण गोविल ने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं आज भी समाज को एकता, सद्भाव और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सामाजिक समरसता यात्रा उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी का दायित्व है कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें।



कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि संत रविदास ने समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहने का संदेश दिया। उनकी 650वीं जयंती पर निकाली जा रही यह यात्रा सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करेगी। मेरठ में यात्रा का स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा।



बैठक में महापौर हरिकांत अहलूवालिया, क्षेत्रीय महामंत्री एवं मेरठ महानगर प्रभारी अशोक मोगा, कमल दत्त शर्मा, महामंत्री नरेंद्र उपाध्याय, रविश अग्रवाल, महानगर उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता, डॉ. अजय दीवान और अमित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।