गुरु ज्ञान हमेशा रहता है साथ: जगमीत सिंह

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मेरठ। गुरुनानक नगर गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन समागम हुआ। भाई जगमीत सिंह मीत ने बताया कि शहर में खालसा दल की ओर से आयोजित समागम में रागी भाई ने गुरुनानक देव के उपदेशों का गुणगान किया। जगमीत सिंह मीत ने कहा कि गुरु शब्द और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। दुनियावी धन दौलत और संपत्ति कोई भी चुरा सकता है लेकिन गुरु का ज्ञान हमेशा साथ रहता है। समागम में मुख्य संरक्षक एसएस सेठी को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह, अमृतपाल सिंह, मनजीत सिंह चड्ढा आदि रहे।