Meerut News: प्रतिबंधित मांझे के साथ दुकानदार को किया गिरफ्तार

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गंगानगर। मीनाक्षीपुरम स्थित एक गिफ्ट सेंटर पर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे की ब्रिकी करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर जांच की गई। यहां से प्रतिबंधित मांझे की 10 चरखी बरामद की। पुलिस ने दुकान संचालक मीनाक्षीपुरम निवासी कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह के मुताबिक आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, क्षेत्र में प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान चलाकर अन्य दुकानों पर भी छानबीन की जा रही है। संवाद