Meerut News: मेरठ मंडल के शूटरों ने साधा सटीक निशाना, अंक तालिका में बनाया दबदबा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:57 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:57 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना (मेरठ)। महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, पिलौना में आयोजित 70वीं प्रादेशिक माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। शुक्रवार देर शाम तक चले रोमांचक मुकाबलों में मेरठ मंडल के निशानेबाजों ने अपनी सटीक निशानेबाजी का लोहा मनवाते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।
प्रधानाचार्य बाबूराम धामा ने बताया कि तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 16 मंडलों से आए लगभग 340 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन के मुकाबलों में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी सहित विभिन्न मंडलों के निशानेबाजों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगियों के बीच एक-एक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस तीन दिवसीय प्रादेशिक शूटिंग प्रतियोगिता का अंतिम व फाइनल परिणाम शनिवार को घोषित किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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मवाना (मेरठ)। महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, पिलौना में आयोजित 70वीं प्रादेशिक माध्यमिक विद्यालय शूटिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। शुक्रवार देर शाम तक चले रोमांचक मुकाबलों में मेरठ मंडल के निशानेबाजों ने अपनी सटीक निशानेबाजी का लोहा मनवाते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।
प्रधानाचार्य बाबूराम धामा ने बताया कि तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 16 मंडलों से आए लगभग 340 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन के मुकाबलों में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी सहित विभिन्न मंडलों के निशानेबाजों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगियों के बीच एक-एक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस तीन दिवसीय प्रादेशिक शूटिंग प्रतियोगिता का अंतिम व फाइनल परिणाम शनिवार को घोषित किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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