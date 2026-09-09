Meerut News: मेरठ इलेवन की जीत में शौर्य चमके

फोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में चल रहे स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को मेरठ इलेवन और बुलंदशहर इलेवन के बीच अंडर 19 वर्ग में मैच खेला गया। इसमें मेरठ इलेवन की टीम ने जीत प्राप्त की और टीम की ओर से शौर्य ने पांच विकेट लिए।मेरठ इलेवन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। इसमें कुणाल ने 55, अजय ने 49, रोहित ने 40, पार्थ ने 38 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में प्रिंस ने 4, अनमोल ने दो, हिमांशु ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बुलंदशहर इलेवन की टीम 19.5 ओवर में 201 रन ही बना सकी और 48 रन से मुकाबला हार गई। टीम की ओर से रिहान ने 43, विशाल ने 38, प्रिंस ने 37, जैद ने 40 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में मेरठ इलेवन की ओर से शौर्य ने 5 विकेट लिए। दिव्य ने दो और आदित्य ने भी दो बल्लेबाजों को आउट किया। इस मौके पर क्रिकेट कोच अतहर अली ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को अंडर 14 वर्ग में मेरठ मंडल की टीम का चयन किया जाएगा। यह टीम एक अक्तूबर से होने वाले टूर्नामेंट में प्रदेश के अन्य मंडलों की टीम के साथ मैच खेलेगी।