शामली जनपद के भनेड़ा उद्दा गांव के जंगल में मंगलवार सुबह 19 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मृतक की पहचान गांव निवासी निखिल के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना से गांव में हलचल मच गई। सूचना मिलने पर सीओ शिव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

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