शामली: जंगल में पेड़ पर लटका मिला 19 वर्षीय युवक का शव, हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
शामली के भनेड़ा उद्दा गांव के जंगल में मंगलवार सुबह 19 वर्षीय निखिल का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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शामली जनपद के भनेड़ा उद्दा गांव के जंगल में मंगलवार सुबह 19 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मृतक की पहचान गांव निवासी निखिल के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना से गांव में हलचल मच गई। सूचना मिलने पर सीओ शिव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
रात में घर से कब निकला, परिजनों को जानकारी नहीं
मृतक के पिता राजेंद्र किसान हैं। उन्होंने बताया कि निखिल रात में घर से कब निकला, इसकी जानकारी परिवार को नहीं हो सकी। मंगलवार सुबह करीब सात बजे उसका शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
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हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच
परिजनों के अनुसार, निखिल का किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सीओ शिव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।