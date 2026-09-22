Meerut News: गणेशोत्सव में बच्चों ने बनाए आकर्षक कार्ड, गूंजे भजन

विज्ञापन

सदर तेली मोहल्ला में गणपति सेवा समिति की ओर से आयोजित 17वें श्री गणेश महोत्सव के नौवें दिन मंगलवार को पांच से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता हुई। शाम पांच से छह बजे तक आयोजित प्रतियोगिता में आसपास के क्षेत्र के बच्चों ने उत्साह से हिस्सा लिया और सुंदर कार्ड बनाए।मुख्य निर्णायक सीए निमिषा रोहित अग्रवाल रही। समिति की ओर से चयनित दीपक चावला और ट्विंकल ने बच्चों को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। समिति की ओर से प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। प्रधान सेवक मुदित गोगिया ने बताया कि बच्चों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया।