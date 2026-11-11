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Meerut News: शादी का झांसा देकर देह शोषण, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा

Wed, 11 Nov 2026 09:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:53 PM IST
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Sexual exploitation under the pretext of marriage; accused arrested and sent to jail.
मुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर देह शोषण करने और बाद में शादी से इन्कार करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शाफियाबाद लोटी निवासी परवेज के रूप में हुई है।
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सीओ के अनुसार, पीड़िता ने 22 अक्तूबर को मुंडाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह दिल्ली में नौकरी करती थी। वहीं उसकी मुलाकात परवेज से हुई थी। दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। पीड़िता का आरोप है कि परवेज ने शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया। बाद में उसने शादी से साफ इन्कार कर दिया। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि जांच के आधार पर परवेज को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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