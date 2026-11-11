Meerut News: शादी का झांसा देकर देह शोषण, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा

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सीओ के अनुसार, पीड़िता ने 22 अक्तूबर को मुंडाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह दिल्ली में नौकरी करती थी। वहीं उसकी मुलाकात परवेज से हुई थी। दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। पीड़िता का आरोप है कि परवेज ने शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया। बाद में उसने शादी से साफ इन्कार कर दिया। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि जांच के आधार पर परवेज को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।