Meerut News: अंशकालिक शिक्षकों का चयन
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:27 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:27 PM IST
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मुंडाली। बीएमएम इंटर कॉलेज मऊखास में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष अंशकालिक शिक्षकों के चयन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषयों पर साक्षात्कार का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में उनका साक्षात्कार करते हुए हिंदी, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, जीव विज्ञान के छह पदों पर शिक्षकों का चयन किया गया। विद्यालय प्रबंधक विजयपाल सिंह तोमर ने बताया कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए विद्यालय में चल रहे रिक्त पदों पर विद्यालय प्रबंध समिति के निर्णय के अनुसार अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया।
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