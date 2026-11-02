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Meerut News: समर्थ अग्रवाल ने जीता स्वर्ण और रजत पदक

Mon, 02 Nov 2026 06:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:03 PM IST
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Samarth Agrawal won gold and silver medals.
उत्तर प्रदेश राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिखाया दम
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मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 28 अक्तूबर से 1 नवंबर तक आजमगढ़ में आयोजित की गई। इसमें मेरठ के युवा शटलर समर्थ अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है।

उन्होंने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। समर्थ ने युगल में अभिनव के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। एकल में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। मूल रूप से मेरठ के रहने वाले समर्थ अग्रवाल वर्तमान में गाजियाबाद स्थित अश्विन बैडमिंटन एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। समर्थ के पिता आशीष कुमार अग्रवाल मेरठ में टेलिकॉम फर्म से जुड़े हुए हैं।
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परिवार और मित्रों ने उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी है। उनके प्रदर्शन के आधार पर समर्थ का चयन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ है।
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