Meerut News: हेलमेट, सीट बेल्ट और सभ्य नागरिक बनने का दिया संदेश
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:59 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:59 PM IST
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मेरठ।
पहल एक प्रयास के वॉलिंटियर्स ने 671 वें सप्ताह तेजगढ़ी चौराहे पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। प्ले कार्ड के माध्यम से लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। स्वयंसेवकों ने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकलवाने में भी सहयोग किया। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए स्वच्छता और सभ्य नागरिक बनने का सेवा संकल्प लिया गया। अभियान के कप्तान राजीव अग्रवाल, किरण चौधरी और शोभा शर्मा रहे। पंकज पहल, प्रदीप सिंह, प्रिंस राज, अर्पित भारद्वाज, सचिन रहे।
पहल एक प्रयास के वॉलिंटियर्स ने 671 वें सप्ताह तेजगढ़ी चौराहे पर ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। प्ले कार्ड के माध्यम से लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। स्वयंसेवकों ने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकलवाने में भी सहयोग किया। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए स्वच्छता और सभ्य नागरिक बनने का सेवा संकल्प लिया गया। अभियान के कप्तान राजीव अग्रवाल, किरण चौधरी और शोभा शर्मा रहे। पंकज पहल, प्रदीप सिंह, प्रिंस राज, अर्पित भारद्वाज, सचिन रहे।