Meerut News: मुंडाली विद्यालय में सुरक्षा लेखा परीक्षा और आपदा प्रशिक्षण
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:09 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:09 PM IST
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मुंडाली। मुंडाली क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई। इसके बाद शिक्षकों और छात्रों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। आपदा विषय विशेषज्ञ मुकुंद बल्लभ शर्मा ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
सुरक्षा लेखा परीक्षा आपदा प्रबंधन विषय विशेषज्ञ मुकुंद बल्लभ शर्मा ने की। उनके साथ सिविल अभियंता अभिषेक त्यागी भी मौजूद थे। अग्नि विशेषज्ञ विवेक कुमार भी टीम का हिस्सा थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओंकार सिंह की उपस्थिति में यह लेखा परीक्षा हुई। टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। सुविधाओं की कमी संबंधी जानकारी उत्तर प्रदेश शासन को ऑनलाइन भेजी गई।
प्रशिक्षण में आकाशीय बिजली से बचाव के उपाय बताए गए। सर्पदंश की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञ ने झाड़-फूंक से बचने और काटे गए स्थान को साबुन से धोने को कहा। प्रधानाचार्य ओंकार, सहायक अध्यापक मालती, योगेश कुमार, रेनू कटियार, शिखा सिंह, रुपाली गुप्ता ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अनुचर अविनाश शर्मा और रसोइया रेनू, पाकन सहित सभी छात्र-छात्राएं भी इसमें शामिल हुए।
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सुरक्षा लेखा परीक्षा आपदा प्रबंधन विषय विशेषज्ञ मुकुंद बल्लभ शर्मा ने की। उनके साथ सिविल अभियंता अभिषेक त्यागी भी मौजूद थे। अग्नि विशेषज्ञ विवेक कुमार भी टीम का हिस्सा थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओंकार सिंह की उपस्थिति में यह लेखा परीक्षा हुई। टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। सुविधाओं की कमी संबंधी जानकारी उत्तर प्रदेश शासन को ऑनलाइन भेजी गई।
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प्रशिक्षण में आकाशीय बिजली से बचाव के उपाय बताए गए। सर्पदंश की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञ ने झाड़-फूंक से बचने और काटे गए स्थान को साबुन से धोने को कहा। प्रधानाचार्य ओंकार, सहायक अध्यापक मालती, योगेश कुमार, रेनू कटियार, शिखा सिंह, रुपाली गुप्ता ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अनुचर अविनाश शर्मा और रसोइया रेनू, पाकन सहित सभी छात्र-छात्राएं भी इसमें शामिल हुए।
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