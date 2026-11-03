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Meerut News: सद्दाम इलेवन गेम चेंजर मुजफ्फरनगर को 95 रन से हराया

Tue, 03 Nov 2026 06:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:48 PM IST
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Saddam Eleven Game Changer defeated Muzaffarnagar by 95 runs.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। पूठा स्थित आरएसए क्रिकेट ग्राउंड कुंडा मेंं चल रहे रहिसुद्दीन पहलवान पूर्वा ईलाही बक्श क्रिकेट टूनामेंट में सद्दाम इलेवन ने गेम चेंजर मुजफ्फरनगर क्रिकेट क्लब को 95 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। सद्दाम इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में सात विकेट खोकर 318 रन बनाए।

टीम की ओर से साकिब कसरार ने 95 रन, फराज ने 48 और फाजिल 41 रन की पारी खेली। गेम चेंजर मुजफ्फरनगर की ओर से सहा फाजिल और इस्माइल ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गेम चेंजर मुजफ्फरनगर क्रिकेट क्लब की टीम 226 रन ही बना सकी। टीम ओर से तपन चौधरी ने 112 और नैयम शाह ने 63 रन बनाए। सद्दाम इलेवन की ओर से फैजल, साकिब और फुल्ला गाजी ने दो-दो विकेट लिए। शानदार बल्लेबाजी करने वाले साकिब कसरार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हाजी सैफु, हाजी दानिश सैफी और कोच प्रभास राजू आदि मौजूद रहे।
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