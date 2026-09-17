Meerut News: शहर में आयोजित देर रात के कार्यक्रम एकसाथ....

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श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश दिवस पर गुरमत समागममेरठ। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेक्टर-3 शास्त्रीनगर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश दिवस और संक्रांति के उपलक्ष्य में विशेष गुरमत समागम हुआ। भाई कुलविंदर सिंह और भाई बलबीर सिंह ने गुरबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। समागम के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। आयोजन में हरविंदर सिंह दुग्गल, गुरुदीप सिंह कालरा, ओमकार सिंह सलूजा, जसविंदर सिंह, राजेंद्रपाल सिंह, गुरबचन कालरा, जगदीप अरोड़ा, संदीप पाहवा, गोपाल सूदन, हरीश हंस, मनप्रीत सिंह रहे।...आरवीसी सेंटर में गणेश महोत्सव का समापनमेरठ। आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज छावनी में श्री गणेश महोत्सव का श्रद्धा और उल्लास के बीच समापन हुआ। संध्या आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांके बिहारी एंड आर्ट्स एवं समूह ने भक्ति संगीत और भजनों की प्रस्तुति दी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर अज़हर इकबाल के शायरी सत्र ने भी दर्शकों का मन मोहा। कार्यक्रम में जीओसी 22 डिवीजन मेजर जनरल संदीप पुरी, वीएसएम जीओसी सब एरिया मेजर जनरल सुमित राणा, आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज के कमांडेंट मेजर जनरल लक्ष्मीकांत समेत सैन्य अधिकारी, जवान, सेवानिवृत्त अधिकारी और उनके परिवार शामिल हुए। मेजर जनरल लक्ष्मीकांत मदरेवार ने अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार जताया।.....सरस्वती लोक में निकली शिव बारातमेरठ। सरस्वती लोक में श्री गणेश महोत्सव के चतुर्थ दिवस पर शिव बारात निकाली गई। बारात जागेश्वर धाम मंदिर से शुरू होकर ए ब्लॉक पार्क स्थित गणेश धाम पहुंची। इस दौरान राजीव मित्तल टोनी के आवास पर शिव बारात का भव्य स्वागत किया गया। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में राजीव मित्तल टोनी, कैलाश सिंह, राहुल गुप्ता, विनय बंसल, डॉ. गोपाल शर्मा, अभिषेक मित्तल, कनिका मित्तल और हृतिक मित्तल आदि रहीं।