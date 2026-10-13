फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Rohta: Block Mission Manager post vacant for 11 months; women's groups facing difficulties.

Meerut News: रोहटा 11 माह से ब्लॉक मिशन प्रबंधक पद खाली, महिला समूह परेशान

Tue, 13 Oct 2026 08:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:09 PM IST
विज्ञापन
Rohta: Block Mission Manager post vacant for 11 months; women's groups facing difficulties.
रोहटा।  विकास खंड रोहटा में करीब 11 महीने से ब्लॉक मिशन प्रबंधक का पद खाली होने से महिला स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहटा। विकास खंड रोहटा में पिछले 11 महीने से ब्लॉक मिशन प्रबंधक का पद खाली है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। इन महिलाओं ने जिला पंचायत प्रशासक गौरव चौधरी को प्रार्थनापत्र सौंपा है।
प्रार्थनापत्र में पूर्व ब्लॉक मिशन प्रबंधक को दोबारा सेवा का अवसर देने पर विचार करने की मांग की गई है। महिलाओं का कहना है कि अधिकारी की तैनाती न होने से समूहों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे बैठकों और वित्तीय कार्यों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोहटा में करीब 650 महिला स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। इन समूहों से लगभग सात से आठ हजार गरीब और वंचित महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मिशन का उद्देश्य महिलाओं की आजीविका बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। पद खाली होने से उन्हें सरकारी सुविधाओं की जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे मिशन के उद्देश्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
विज्ञापन

महिलाओं ने समूहों के गठन से संबंधित कार्यों को गति देने की मांग की है। रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और कैश क्रेडिट लिमिट के कार्य भी तेज किए जाएं। इससे निर्धारित लक्ष्य समय से पूरे हो सकेंगे और आमदनी में वृद्धि होगी। आजीविका से जुड़े कार्य बढ़ने पर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस मौके पर डूंगर, शाहपुर जैनपुर, बाडम, इदरीशपुर, भोला सहित कई गांवों की महिलाएं शामिल थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed