रालोद : बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर

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रोहटा। गांव सलाहपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई। इसमें पार्टी की नीतियों और विचारधारा पर चर्चा करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की रणनीति बनाई गई। मुख्य अतिथि रणवीर दहिया ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों, मजदूरों, युवाओं समेत समाज के सभी वर्गों के हितों की आवाज उठाने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। अध्यक्षता जाकिर हसन और संचालन रवि भरता चिकारा ने किया। इस दौरान इमरान अली, नूर हसन, जुबैर अली, आकिब चौहान, औरंगजेब चौहान, हम्माद चौहान, विपिन, रणपाल सिंह और तनवीर मौजूद रहे।