Meerut News: सालिम हत्याकांड में शामिल पांचवा आरोपी रिहान गिरफ्तार

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सरूरपुर। डाहर के सालिम हत्याकांड में नामजद पांचवें आरोपी रिहान को भी सरूरपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया है। हालांकि अभी भी नामजद आरोपी सोनू पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है।बता दे कि बीते शुक्रवार 28 अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे सालिम खाना खाने के बाद घर से दो सौ मीटर दूरी पर स्थित जूनियर हाई स्कूल के मैदान में घूमने के लिए गया था। कुछ देर बाद वह मैदान पर में लगी बैंच पर बैठ गया। इसी बीच आरोपी शाहरूख व गुलजार आदि ने पीछे से आकर सालिम की चाकू से गोदकर व गोली मारकर हत्या कर दी थी।पुलिस ने कुछ देर बाद ही दो आरोपियों शाहरुख और गुलजार को गिरफ्तार कर लिया था। मृतक के पिता शहजाद ने छह आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस चार नामजद आरोपियों को जेल भेज चुकी है।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि वांछित आरोपी रिहान मेरठ करनाल रोड पर टूटी पुलिस से होकर भागने का प्रयास कर रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मुकदमें में वांछित फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।