Meerut News: रेसरेक्टेड इलेवन ने रॉयल वॉरियर को 48 रन से हराया

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मेरठ। राज क्रिकेट क्लब कुंकुरा में खेले गए क्रिकेट मैच में रेसरेक्टेड इलेवन की टीम ने रॉयल वॉरियल को 48 रन से हराकर जीत प्राप्त की। रेसरेक्टेड इलेवन की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 229 रन बनाए। टीम की ओर से अवधेश शर्मा ने 59 रन की शानदार पारी खेली। वहीं, देवेंद्र फौजी ने 48 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल वॉरियर्स की टीम 25 ओवर में आठ विकेट पर 181 रन ही बना सकी। टीम की ओर से सोनू कुमार ने 53 रन और पदम सिंह ने 40 रन बनाए। संवाद