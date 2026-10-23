Meerut News: जीवित बच्चों को मृत दिखाकर राशन कार्ड यूनिट काटीं, जांच की मांग

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रोहटा। विकासखंड रोहटा के गांव किनौनी में राशन कार्ड से परिवार के सदस्यों की यूनिट काटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि राशन कार्ड में दो जीवित बच्चों को मृत दर्शाकर उनकी यूनिट निरस्त कर दी गईं। विधायक प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने पीड़ित परिवार के साथ जिलाधिकारी से मिलकर जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।गांव किनौनी निवासी सोनाक्षी के अनुसार, उनके राशन कार्ड में पहले छह सदस्यों की यूनिट दर्ज थीं। आरोप है कि उनके ससुर कालू की यूनिट को विस्थापित दर्शाकर निरस्त कर दिया गया। सोनाक्षी के दो बच्चे देव और परी जीवित हैं। इसके बावजूद रिकॉर्ड में उन्हें मृत दर्शाकर उनकी यूनिट काट दी गईं। सोनाक्षी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति योगेश की यूनिट भी निरस्त कर दी गई। यह परिवार का विभाजन दर्शाकर किया गया। इस तरह परिवार के कुल तीन सदस्यों की यूनिट काट दी गईं। वर्तमान में राशन कार्ड में केवल सोनाक्षी और उनके बेटे विराट का नाम शेष है।विधायक गुलाम मोहम्मद के प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की। दिनेश गुप्ता ने अपने लेटर पैड पर शिकायत दर्ज कराई। इसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई। उन्होंने दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की।विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि राशन कार्ड में हुई इस कथित गड़बड़ी के कारण। परिवार सरकारी राशन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित हो रहा है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई।