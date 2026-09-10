Meerut News: रामसहाय की टीम ने जीती खो-खो प्रतियोगिता

मेरठ। रामसहाय इंटर कॉलेज में माध्यमिक मेरठ पूर्व क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रामसहाय की टीम ने अंडर 17 में पहला स्थान प्राप्त कर बाजी मारी। प्रतियोगिता में बालक-बालिका वर्ग में 12 टीम ने प्रतिभाग किया। इसमें अंडर-19, 17 और अंडर में मैच हुए।पुरुष वर्ग में तीनों वर्ग में रामसहाय की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में अंडर 17 वर्ग में राजकीय हाई स्कूल कुंडला प्रथम रहा। अंडर 14 बालिका में सेठ बीके माहेश्वरी और अंडर 19 में रामसहाय विजेता रहा। प्रतियोगिता के अंत में प्रधानाचार्य सुखनंदन त्यागी और प्रबंधक रजनीश प्रकाश त्यागी ने सभी टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कोच मनोज कन्नौजिया, सुखराम पाल सिंह, विकास त्यागी, अरविंद चौहान, राहुल आदि मौजूद रहे।