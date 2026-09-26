Meerut News: राजू सूद कंचन बने वाल्मीकि जयंती उत्सव कार्यक्रम के अध्यक्ष

संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। महर्षि वाल्मीकि मंदिर आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से राजू सूद कंचन को वाल्मीकि जयंती उत्सव का अध्यक्ष चुना गया।पूर्व सफाई नायक सुरेंद्र कुमार सूद की अध्यक्षता और महेश कुमार सूद के संचालन में संपन्न हुई बैठक में अक्तूबर माह में आयोजित होने वाले महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जयंती उत्सव के उपरांत नगर के मुख्य बाजारों से बैंड-बाजे और भव्य झांकियों के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी।बैठक के दौरान कार्यकारिणी का गठन करते हुए विजेंद्र सूद को महामंत्री, मनोज पर्चा व राजा को उपाध्यक्ष, दीपक कुमार को उपसचिव और सुरेंद्र मेहरा व नवीन टॉक को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री प्रभु दयाल वाल्मीकि, सलेक चंद्र सूद, नरेंद्र टॉक, सुधीर सूद, डॉ. मुकेश सूद, गुलशन खैरवाल, पवन सूद, संजय मेहरा, मनोज मेहरा, बिट्टू सूद, संजीव ठेकेदार, संजय छाबड़ा, मनोज सूद, नंदकिशोर सूद, विनय सूद, राजू भगत जी, धनेंद्र सूद, गंगासरण सूद, जयप्रकाश लोहट, वरुण, प्रेम टॉक, राजू बहनवाल, सुनील बहनवाल, फूल सिंह, सतीश, नरेश, सिद्धांत, यश व सुनील कुमार को संरक्षक मंडल में शामिल किया गया।