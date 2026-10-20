Meerut News: राजपूत महासभा ने दशहरा पर किया शस्त्र पूजन

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। राजपूत महासभा की ओर से दशहरा पर जनकपुरी स्थित राजपूत भवन में हवन और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान से हवन पूजन के साथ हुआ। इसके बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार शस्त्र पूजन किया गया।आलोक सिसोदिया ने कहा कि यह पर्व धर्म की विजय का प्रतीक है। भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाकर सत्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान समाज की एकता, सामाजिक समरसता और भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सुभाष चौहान, अनूप राघव, बनी सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह, आलोक सिसोदिया, आनंद प्रकाश तोमर, विनोद राणा, दिग्विजय चौहान, सोमवीर राघव, निरंजन पुंडीर, गिरवर सिंह भदौरिया, सत्यपाल सिंह रहे।वहीं, रोहटा रोड पर दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक एकता पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि मनु संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष ठाकुर बिक्रम सिंह सोम ने युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी दी। प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि डॉ. कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित राजपूत समाज के लोगों के इलाज में सहयोग का आश्वासन दिया। पूर्व सैनिक डॉ. कर्नल एससी तोमर ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए तत्पर रहने की बात कही।राष्ट्रीय वैदिक हिंदू संगठन की अध्यक्ष शीतल गहलोत ने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर जोर दिया। एसडी कॉलेज मेरठ के प्रधानाचार्य बिशन पाल सिंह ने युवाओं को शिक्षा और खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में भाजपा मेरठ के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर शिव कुमार राणा, ठाकुर ओम सिंह राणा, भाजपा मीडिया प्रभारी ठाकुर आलोक सिसोदिया, संरक्षक ठाकुर राजकुमार तोमर रहे।