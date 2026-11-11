Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Rain hampers farmers' access; thousands of hectares of sugarcane left stranded in fields

Meerut News: बारिश ने बिगाड़ी किसानों की राह, खेतों में फंसा हजारों हेक्टेयर गन्ना

Wed, 11 Nov 2026 07:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:57 PM IST
विज्ञापन
Rain hampers farmers' access; thousands of hectares of sugarcane left stranded in fields
तारापुर में किसानों के खेतों पर जाने वाले संपर्क मार्गों पर अभी भी भरा है पानी सड़क पर बैठकर दे
- खादर क्षेत्र में खेतों में जलभराव और कीचड़ होने से दर्जनों गांवों के किसानों को परेशानी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

हस्तिनापुर। खादर क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व हुई बे-मौसम बारिश अब किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बारिश के कारण खेतों में जलभराव और कीचड़ होने से हजारों हेक्टेयर भूमि में खड़ी गन्ने की फसल की छिलाई और कटाई प्रभावित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि किसानों के लिए खेतों से गन्ना बाहर निकालना तो दूर, खेतों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। खादर क्षेत्र का मुख्य संपर्क मार्ग जर्जर होने के कारण किसानों की परेशानी और बढ़ गई है।

तारापुर, भीकुंड, किशनपुर, हादीपुर गावड़ी, सिरजोपुर, दूधली, बस्तौरा नारंग सहित दर्जनों गांवों के हजारों किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर खेतों में बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने से गन्ने की छिलाई का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर खेतों से बाहर निकाले गए गन्ने को शुगर मिलों तक पहुंचाना आसान नहीं है। खादर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे और कीचड़ होने से गन्नों से लदे वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


किसानों का कहना है कि गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन खेतों और संपर्क मार्गों की बदहाल स्थिति के चलते समय पर गन्ने की आपूर्ति करना चुनौती बन गया है। यदि जल्द मौसम साफ नहीं हुआ और मार्ग की हालत में सुधार नहीं हुआ तो गन्ने की आपूर्ति प्रभावित होने के साथ किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


किसानों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से खादर क्षेत्र के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराने तथा खेतों तक पहुंचने वाले रास्तों को दुरुस्त कराने की मांग की है, जिससे गन्ने की आपूर्ति सुचारु हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed