वेस्ट यूपी मौसम: मेरठ में बारिश-ओलावृष्टि, तापमान गिरा; रात में बढ़ी ठंडक, प्रदूषण से राहत की उम्मीद

रात में बढ़ने लगी हल्की ठंड

मौसम में बदलाव का असर दिन और रात दोनों के तापमान पर दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद सुबह और रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है। रात के तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।



अगले एक-दो दिन मौसम में रहेगा उतार-चढ़ाव

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले एक-दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।



बारिश से प्रदूषण में राहत की उम्मीद

बारिश से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठने में मदद मिलती है। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि, मौसम साफ होने और हवा की गति कम रहने पर प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ सकता है। फिलहाल बारिश के असर से वातावरण में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।