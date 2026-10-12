वेस्ट यूपी मौसम: मेरठ में बारिश-ओलावृष्टि, तापमान गिरा; रात में बढ़ी ठंडक, प्रदूषण से राहत की उम्मीद
रविवार को बारिश और ओलावृष्टि के बाद मेरठ में सोमवार को मौसम ठंडा रहा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। बारिश से प्रदूषण के स्तर में भी राहत मिलने की संभावना है।
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मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में रविवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। बादलों की आवाजाही और हवा में नमी बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिन में गर्मी से राहत मिली, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले एक-दो दिन मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बारिश के असर से प्रदूषण के स्तर में भी राहत मिलने की उम्मीद है।
बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट
रविवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर सोमवार सुबह से ही दिखाई देने लगा। आसमान में बादलों की आवाजाही और वातावरण में बढ़ी नमी के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
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रात में बढ़ने लगी हल्की ठंड
मौसम में बदलाव का असर दिन और रात दोनों के तापमान पर दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद सुबह और रात के समय ठंडक महसूस की जा रही है। रात के तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।
अगले एक-दो दिन मौसम में रहेगा उतार-चढ़ाव
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले एक-दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
बारिश से प्रदूषण में राहत की उम्मीद
बारिश से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को नीचे बैठने में मदद मिलती है। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि, मौसम साफ होने और हवा की गति कम रहने पर प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ सकता है। फिलहाल बारिश के असर से वातावरण में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।