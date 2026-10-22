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Meerut News: धान काटते समय खेत में निकला अजगर

Thu, 22 Oct 2026 07:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:45 PM IST
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Python found in the field while harvesting paddy
बहसूमा। धान के खेत में निकला अजगर की फोटो सूत्र ग्रामीण
बहसूमा। महमूदपुर सिखेड़ा गांव में बृहस्पतिवार को धान की कटाई के दौरान खेत में अजगर दिखाई देने से किसान घबरा गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद किसान और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि वह खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत में मौजूद अजगर पर पड़ी। अजगर को देखकर वह सतर्क हो गए और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। अजगर पकड़े जाने के बाद किसान और ग्रामीणों ने राहत महसूस की।
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