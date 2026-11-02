Meerut News: अजगर ने ग्रामीण पर किया हमला, हाथ में काटा

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर (मेरठ)। क्षेत्र के गजरौली गांव में सोमवार शाम खेत से निकलकर गांव की ओर आ रहे अजगर ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। अजगर के हमले में ग्रामीण घायल हो गया। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। एंबुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।गजरौली गांव निवासी सुनील पुत्र लीलापत सोमवार शाम अपने घर की ओर जा रहा था। गांव के बाहर गन्ने के खेत से निकलकर एक अजगर सड़क मार्ग पर गांव की ओर बढ़ रहा था। सुनील ने अजगर को रास्ते से हटाने का प्रयास किया तो वह अचानक पीछे घूमा और उस पर हमला कर दिया। अजगर ने ग्रामीण के हाथ पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।ग्रामीण अमरीश ने सूचना वन विभाग और एंबुलेंस को दी। एंबुलेंस की मदद से घायल सुनील को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया।उधर, अजगर की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी के साथ अजगर को पकड़ लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। अजगर का वजन करीब 20 किलो बताया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।