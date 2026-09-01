Meerut News: जन सुनवाई में पीवीवीएनएल एमडी ने सुनीं 32 समस्याएं
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:25 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:25 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय ऊर्जा भवन में मंगलवार को जनसुनवाई हुई। प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों से आए उपभोक्ताओं की 32 शिकायतें सुनी गई। इनमें नए कनेक्शन, बिल संशोधन, मीटर व रीडिंग संबंधी प्रकरण सुने गए। निदेशक कार्मिक व प्रशासन आशु कालिया, निदेशक वाणिज्य संजय जैन, निदेशक वित्त स्वतंत्र तोमर ने कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया।
इस अवसर पर मोहम्मद सगीर, राजकुमार, राजेश कुमार, रजनीकांत मिश्र, गुरजीत सिंह, गुलाब सिंह, मोहम्मद अरशद, मनोज कुमार, अभिषेक सिंह, सोनम सिंह आदि उपस्थित रहे।
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मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय ऊर्जा भवन में मंगलवार को जनसुनवाई हुई। प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों से आए उपभोक्ताओं की 32 शिकायतें सुनी गई। इनमें नए कनेक्शन, बिल संशोधन, मीटर व रीडिंग संबंधी प्रकरण सुने गए। निदेशक कार्मिक व प्रशासन आशु कालिया, निदेशक वाणिज्य संजय जैन, निदेशक वित्त स्वतंत्र तोमर ने कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया।
इस अवसर पर मोहम्मद सगीर, राजकुमार, राजेश कुमार, रजनीकांत मिश्र, गुरजीत सिंह, गुलाब सिंह, मोहम्मद अरशद, मनोज कुमार, अभिषेक सिंह, सोनम सिंह आदि उपस्थित रहे।
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