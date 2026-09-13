Meerut News: पीएस इलेवन ने 43 रन से मैच जीता
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:40 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:40 PM IST
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मेरठ। मोदीपुर स्थित एसआरडी स्पोर्ट्स एरेना क्रिकेट एकेडमी में पीएस इलेवन और मेरठ ओर्ल्ड गार्ड्स टीम के बीच मैच हुआ। इसमें पीएस इलेवन ने 43 रन से मैच जीता। पीएस इलेवन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 4 विकेट खोकर 293 रन बनाए। इसमें तपन चौधरी ने 51 गेंदों पर शानदार 122 की पारी खेली। गेंदबाजी मेंअंकुर, वैभव, सुमित ने 1-1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ ओल्ड गार्ड्स की टीम 25 ओवर में 6 विकेट पर 250 रन ही बना पाई। इसमें वी राठी ने 89 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में सौरभ ने दो विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच तपन को चुना गया। कोच प्रभास राजू ने उन्हें सम्मानित किया। संवाद
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