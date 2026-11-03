Meerut News: खेलों इंडिया के बारे में दी जानकारी

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मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल निदेशालय के निर्देश पर मंगलवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय बजाजा नगर क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी जितेंद्र यादव ने खेलों इंडिया एथलेटिक सेंटर के प्रशिक्षक गौरव त्यागी ने खेलो इंडिया मिशन योजना और एक जिला एक खेल योजना के बारे में बताया। उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक खेलों में प्रतिभाग करने की अपील की। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ओलंपिक और एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि के बारे में भी बताया । कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रशिक्षक ने बच्चों के साथ समय बिताते हुए उन्हें खेलों के लिए प्रेरित किया। संवाद