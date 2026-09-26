Meerut News: कर्मचारी के निलंबन पर विरोध जताया

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मेरठ। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ ने चित्रकूट में तैनात टीजी-2 कर्मचारी मुनव्वर अहमद के निलंबन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शनिवार को विक्टोरिया पार्क स्थित ऊर्जा भवन में बैठक आयोजित हुई। संगठन के जिलाध्यक्ष कपिल देव गौतम ने इसे अधिशासी अभियंता चित्रकूट की पूर्वाग्रह के कारण की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी को बिना निष्पक्ष जांच के निलंबित किया गया। उसे पर्याप्त साक्ष्य और पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया। यह विभागीय न्याय और पारदर्शिता की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाता है। संघ ने कहा कि कार्रवाई से पूर्व कर्मचारी की वास्तविक भूमिका का परीक्षण आवश्यक था। अगर निलंबन वापस नहीं लिया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। बैठक में जिला सचिव जितेंद्र कुमार, कवितेंद्र और विपुल कांबोज आदि उपस्थित रहे।