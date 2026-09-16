Meerut News: पोस्टर प्रतियोगिता में प्रियांशी, भाषण में रहनुमा प्रथम

सरूरपुर। कस्बा खिवाई स्थित राजकीय हाईस्कूल में बुधवार को प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 10 की रहनुमा रानी ने पहला स्थान हासिल किया। स्लोगन प्रतियोगिता में कक्षा 10 की छात्रा सिमरन ने बाजी मारी और पहला स्थान प्राप्त किया। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में कक्षा 9 की प्रियांशी ने पहला स्थान हासिल किया। इसी कक्षा के छात्र अंशु पांचाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं के अलावा विद्यालय में मानव श्रृंखला निर्माण, हस्ताक्षर अभियान, बाल पेंटिंग और निबंध लेखन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका तनुधामा, अलका, नोडल प्रभारी डॉ. राजकुमार त्रिपाठी तथा शिक्षणेतर कर्मचारी मनव्वर और ताज मोहम्मद का