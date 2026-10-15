फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Principal Rajesh Tyagi receives State Lalit Kala Award

Meerut News: प्रधानाचार्य राजेश त्यागी को मिला राज्य ललित कला पुरस्कार

Thu, 15 Oct 2026 09:50 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:50 PM IST
विज्ञापन
Principal Rajesh Tyagi receives State Lalit Kala Award
माछरा। चौधरी प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज माछरा के प्रधानाचार्य राजेश कुमार त्यागी को लखनऊ में राज्य ललित कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें लाल बारादरी भवन में आयोजित समारोह में मिला। उन्हें कला सृजन और कला शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नवाजा गया।
विज्ञापन

राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि इस समारोह में कला क्षेत्र के शिक्षकों और आचार्यों को सम्मानित किया गया। यह विशेष पुरस्कार पाकर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वर्ष 2023 में भी उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी शिक्षा सेवा नरसैना इंटर कॉलेज बुलंदशहर से शुरू की थी। वर्ष 2004 में उन्होंने चौधरी प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज माछरा में प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला। प्रधानाचार्य त्यागी ने विद्यालय में अनुशासन और स्वच्छता को विशेष प्राथमिकता दी। उन्होंने उत्कृष्ट बोर्ड परिणाम और कला शिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया। विद्यालय प्रबंधक अमित त्यागी ने प्रधानाचार्य त्यागी को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed