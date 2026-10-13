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Meerut News: ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

Tue, 13 Oct 2026 09:28 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 09:28 PM IST
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Pregnant woman dies during surgery; family creates a ruckus.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव मुरलीपुर निवासी गर्भवती महिला राधा सैनी (26) की अजंता हॉस्पिटल मेरठ में प्रसव ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। महिला की मृत्यु के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर मेडिकल थाना और मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया।
मुरलीपुर निवासी राधा सैनी गर्भवती थीं। पति बृजनंद सैनी के मुताबिक, उन्होंने हसनपुर कदीम निवासी सोनू के आश्वासन पर राधा को अजंता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मंगलवार सुबह करीब साढ़े दस बजे डॉ गुरुचरण ने प्रसव के लिए ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक लगातार खून और प्लाज्मा सहित जरूरी सामान मंगाते रहे। करीब चार घंटे बाद परिजनों को संदेह हुआ तो वे ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने राधा को मृत पाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद चिकित्सक मौके से फरार हो गए। उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया।
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घटना की सूचना पर मेडिकल थाना पुलिस और मुंडाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय और सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया भी वहां मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राधा के ससुर श्यामपाल ने डॉ गुरुचरण की लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए मेडिकल थाने पर तहरीर दी।
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अस्पताल का पक्ष
अस्पताल के अध्यक्ष आकाश कुमार ने बताया कि राधा 'प्लेसेंटा एक्रीटा' नामक बीमारी से ग्रस्त थीं। इस बीमारी में प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। इसी कारण राधा की मृत्यु हुई। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की थी। आकाश कुमार ने यह भी कहा कि राधा के परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, जिसमें एलईडी, लिफ्ट और कांच के गेट तोड़े गए, साथ ही स्टाफ से अभद्रता की गई।
सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
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