फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Power supply will be disrupted today due to underground cable work.

Meerut News: अंडरग्राउंड केबल कार्य के चलते आज बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

Sat, 29 Aug 2026 05:35 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:35 PM IST
विज्ञापन
Power supply will be disrupted today due to underground cable work.
मवाना। विद्युत तंत्र को मजबूत करने और भविष्य में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 33/11 केवी उपकेंद्र निलोहा एवं मेरठ रोड मवाना से जुड़ी 33 केवी लाइन को अंडरग्राउंड केबल में बदलने का कार्य किया जा रहा है। विद्युत वितरण उपखंड-प्रथम के एसडीओ मवाना रामजन्म सिंह ने बताया कि ओवरहेड लाइन को अंडरग्राउंड किए जाने के कार्य के चलते रविवार 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। एसडीओ ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह जल संस्थान और अपने दैनिक उपयोग से जुड़े आवश्यक कार्य बिजली कटौती से पूर्व ही निपटा लें, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed