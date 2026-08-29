Meerut News: अंडरग्राउंड केबल कार्य के चलते आज बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:35 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:35 PM IST
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मवाना। विद्युत तंत्र को मजबूत करने और भविष्य में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 33/11 केवी उपकेंद्र निलोहा एवं मेरठ रोड मवाना से जुड़ी 33 केवी लाइन को अंडरग्राउंड केबल में बदलने का कार्य किया जा रहा है। विद्युत वितरण उपखंड-प्रथम के एसडीओ मवाना रामजन्म सिंह ने बताया कि ओवरहेड लाइन को अंडरग्राउंड किए जाने के कार्य के चलते रविवार 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। एसडीओ ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह जल संस्थान और अपने दैनिक उपयोग से जुड़े आवश्यक कार्य बिजली कटौती से पूर्व ही निपटा लें, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।
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