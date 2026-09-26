फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Power supply was repeatedly disrupted during the rain.

Meerut News: बारिश में बार-बार बाधित होती रही बिजली आपूर्ति

Sat, 26 Sep 2026 10:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Power supply was repeatedly disrupted during the rain.
शास्त्रीनगर ए ब्लॉक में बिजली लाइन में फाल्ट ठीक करते कर्मचारी। स्रोत : स्थानीय लोग।
- मोहकमपुर, विश्व एन्क्लेव, देवलोक सहित अन्य क्षेत्रों में लोग रहे परेशान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। दिनभर बारिश के बीच शनिवार को शहर भर में बिजली की ट्रिपिंग होती रही। बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण मोहकमपुर, विश्व एन्क्लेव, देवलोक कॉलोनी, इंदिरानगर, बिशन चौक, गौतमनगर, मास्टर कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, मानसरोवर, सूर्य पैलेस और मेजर ध्यानचंद नगर में लोग सबसे ज्यादा परेशान रहे।
भाजपा नेता राकेश गौड़ सहित अन्य लोगों ने बताया कि माधवपुरम बिजलीघर से जुड़े ब्रह्मपुरी, पूर्वी व पश्चिमी, पजाया, इंदिरानगर, बिशन चौक, गौतमनगर, मास्टर कॉलोनी आदि क्षेत्रों में दिनभर बिजली आती-जाती रही। रुड़की रोड स्थित एमईएस बिजलीघर में टाउन-दो फीडर पर फाल्ट के चलते लगभग तीन घंटे बिजली गुल रही। भगवतपुरा निवासी गिरीश भारद्वाज ने बताया कि शारदा रोड बिजलीघर के जुड़े क्षेत्रों में दिन में कई बार बिजली की ट्रिपिंग हुई।
विज्ञापन

देवलोक निवासी राकेश माहेश्वरी, रिषभ, विकास सहित अन्य ने बताया कि दिन में बार-बार बिजली के कट लगे। इससे परेशानी हुई। नरेश उपाध्याय ने बताया कि मंगलपांडे नगर बिजलीघर से जुड़े ए-ब्लॉक शास्त्रीनगर में फाल्ट के कारण लगभग डेढ़ घंटे बिजली ठप रही। अजंता कॉलोनी फीडर में भी फाल्ट से कुछ देर के लिए बिजली कटौती रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

खंभा गिरने से लालकुर्ती में बिजली गुल
भाजपा नेता विशाल कन्नौजिया सहित अन्य ने बताया कि लालकुर्ती क्षेत्र के हंडिया मोहल्ले में शनिवार रात्रि खंभा गिरने से पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। लोगों ने इसकी शिकायत तत्काल विद्युत अधिकारियों से की। रात में कर्मचारियों ने पहुंचकर काम शुरू कर दिया।

------
जहां परेशानी थी, वहां भेजी टीम : अधीक्षण अभियंता
इस बारे में अधीक्षण अभियंता नगर मनोज कुमार यादव का कहना है कि बारिश के बावजूद शहर में कोई फीडर पूरी तरह ठप नहीं हुआ। बिजली आपूर्ति चलती रही। फाल्ट की सूचना मिलते ही जहां परेशानी थी, वहां विद्युत कर्मचारियों की टीम भेजकर उसे ठीक कराया गया। वहीं, मुख्य अभियंता मेरठ प्रथम रजनीकांत मिश्र ने बताया कि केवल एक फीडर कुछ समय के लिए बाधित हुआ। उसकी आपूर्ति भी जल्द बहाल कर दी गई।
-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed