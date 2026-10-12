Meerut News: सड़क के गड्ढे बन रहे हादसों की वजह

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- मां-बेटे की मौत के हादसे के बाद उठी गड्ढे भरने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीलावड़। लावड़-मसूरी मार्ग पर गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सोमवार को गैस सिलिंडरों से लदे ट्रक की टक्कर से महिला प्रिया और उसके आठ दिन के नवजात की मौत के हादसे की एक वजह लोग सड़क के गड्ढों को बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे से बचने के प्रयास में ट्रक चालक ने बाइक के नजदीक से वाहन निकालने की कोशिश की, जिससे टक्कर हुई। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।लोगों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं और सुबह-शाम सब्जी मंडी भी लगती है। इसके बावजूद गड्ढों को भरने की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लावड़-मसूरी मार्ग पर लंबे समय से गड्ढों की समस्या बनी हुई है। मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है और इसके लिए सड़क के दोनों ओर खुदाई की जा रही है। विद्युत लाइन को भी शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन काम की गति धीमी होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। बारिश होने पर इनमें पानी भर जाता है, जिससे गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता।कोट...मार्ग पर गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। बारिश में पानी भरने से खतरा और बढ़ जाता है। संबंधित विभाग को जल्द गड्ढे भरवाने चाहिए। -महेश सैनी, निवासी लावड़सड़क चौड़ीकरण का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। निर्माण पूरा होने तक सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए गड्ढों की मरम्मत जरूरी है। -कपिल सैनी, व्यापारीसब्जी मंडी लगने के कारण सुबह-शाम मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विभाग को जल्द समस्या का समाधान करना चाहिए।- बॉबी, व्यापारी