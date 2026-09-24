Meerut News: पूनम अत्रिश ने बायोलॉजी प्रवक्ता का संभाला कार्यभार

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मेरठ। केके इंटर कॉलेज में गुरुवार को नवनियुक्त बायोलॉजी प्रवक्ता पूनम अत्रिश ने कार्यभार ग्रहण किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. संत कुमार ने उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि पूनम अत्रिश के आने से जीव विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और वे इस विषय में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। इस अवसर पर डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. सचिन भोला, राजेश त्यागी खंदरावली, अनिल कुमार, विपिन शर्मा आदि मौजूद रहे।