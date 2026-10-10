Meerut News: जंतर-मंतर पर धरने के आह्वान से पुलिस अलर्ट, भूनी टोल पर सघन चेकिंग रही

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संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन के आह्वान को लेकर शनिवार को सरूरपुर पुलिस अलर्ट रही। मेरठ-करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर दिल्ली जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की गई। वहीं, धरना-प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के चलते पूर्व राज्यमंत्री फारूक हसन, किसान नेता नौशाद चौहान और सपा नेता सीपी शर्मा को पुलिस ने दिनभर उनके घरों में नजरबंद रखा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बनी रही।शनिवार को विपक्ष की ओर से जंतर-मंतर पर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन था। जिसे देखते हुए पुलिस ने भूनी टोल प्लाजा पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। पुलिसकर्मियों ने वाहनों में सवार लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस की निगरानी के चलते टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।दिल्ली में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नेताओं के कूच करने की आशंका के चलते पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री फारूक हसन, किसान नेता नौशाद चौहान और सपा नेता सीपी शर्मा को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। तीनों नेताओं को दिनभर घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के चलते वे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं जा सके।टोल प्लाजा पर वाहनों की जांच और नेताओं को नजरबंद किए जाने के चलते क्षेत्र में दिनभर हलचल बनी रही। पुलिस ने धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए। कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं भी होती रहीं।