Meerut News: आधी रात के बाद स्कूटी पर दिखे दो संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम सेक्टर-3 में दीपक कुमार के घर से 40 हजार रुपये की नकदी और आभूषण चोरी के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस खुलासे के प्रयास में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में पुलिस को शनिवार आधी रात के बाद लगभग डेढ़ बजे स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध दिखाई दिए हैं। अब पुलिस इन संदिग्धों की पहचान के प्रयास में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।माधवपुरम सेक्टर-3 निवासी दीपक कुमार ने ब्रह्मपुरी थाने में घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वारदात के दौरान दीपक अपने परिवार के साथ अपने भाई अजय के घर शिवशक्ति नगर गए हुए थे। शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे लौटने पर उन्हें घर का ताला टूटा मिला। घर के मेनगेट का कुंदा टूटा हुआ था। अलमारी का ताला खुला हुआ था।चोर घर से सोने की चेन, अंगूठी, लॉकेट, दो जोड़ी टॉप्स, एक मोबाइल और आधा किलो चांदी चोरी कर ले गए। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घर की ओर आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्धों की पड़ताल कर जल्द वारदात का खुलासा किया जाएगा।