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मेरठ: हनुमान चालीसा पाठ के एलान के बाद पुलिस अलर्ट, हिंदू संगठन नेता नजरबंद; सचिन सिरोही ने लगाए आरोप

Tue, 29 Sep 2026 12:07 PM IST
Dimple Sirohi जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ
जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 29 Sep 2026 12:07 PM IST
सार

मेरठ के केसरगंज में हनुमान चालीसा पाठ के एलान के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने पुलिस पर नजरबंद करने और परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है।

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Police Alert in Kesar Ganj After Hanuman Chalisa Announcement, Hindu Leader Sachin Sirohi Claims Detention
सचिन सिरोही - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के एलान के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। मंडी गेट पर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद किया गया है और पुलिस बल तैनात है। इसी बीच अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने पुलिस पर उन्हें नजरबंद करने और परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है।

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केसरगंज में बैरिकेडिंग, बाजार बंद
हनुमान चालीसा पाठ के एलान के बाद केसरगंज मंडी के गेट पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और रास्ता बंद कर दिया गया है। मस्जिद के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर केसरगंज बाजार भी बंद है। क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है।
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यह भी पढ़ें: मेरठ: केसरगंज मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा के बाद पुलिस अलर्ट, मंडी गेट पर बैरिकेडिंग; बाजार बंद
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सचिन सिरोही ने लगाया नजरबंदी का आरोप
इसी बीच अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें नजरबंद किया है। सचिन सिरोही का कहना है कि 29 सितंबर को उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, इसके बावजूद सिविल लाइन पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को रात तक परेशान किया। सचिन सिरोही ने मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस ने बढ़ाई गश्त
पुलिस की ओर से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने और गश्त बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है।
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