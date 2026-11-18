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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। नगर पालिका के सभागार में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के सफल संचालन के लिए आयोजित की गई थी। इसमें रणनीति तैयार करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के जल एवं सिंचाई राज्यमंत्री दिनेश खटीक उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष हरवीर पाल सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुनरीक्षण कार्य पूरी गंभीरता से लेने के दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, अपने-अपने बूथ व क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राज्यमंत्री ने कहा कि एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होती है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करने को कहा। इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है। यदि किसी मतदाता के नाम, पते या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उसका सुधार कराया जाए। जिलाध्यक्ष ने भी अपने-अपने बूथ व क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने के दिशा-निर्देश दिए।संचालन नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने किया। उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभियान को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का प्रण लिया।बैठक में हस्तिनापुर विधानसभा प्रभारी जितेंद्र चितोड़ा, जिला महामंत्री समीर चौहान, जिला उपाध्यक्ष समीर चौहान, जिला मंत्री सुभाष दीक्षित, ब्लॉक प्रमुख ब्रह्म सिंह भाटी, नगर पालिका परिषद चेयरमैन अखिल कौशिक, नगर उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, कमलेश दीक्षित, राज सिंह चौहान, मोनू जाटव, योगेंद्र जाटव, विनय प्रजापति, नीटू पाल, हरिओम शर्मा आदि मौजूद रहे।