Meerut News: व्यक्ति लापता, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:30 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:30 PM IST
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मवाना। आकांक्षा कुंज-2 निवासी 28 वर्षीय विपिन मावी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से लापता हो गए। इस संबंध में उनके पिता जगपाल सिंह ने थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। तहरीर के अनुसार, विपिन मावी 17 सितंबर की दोपहर करीब 1:00 बजे बिना बताए घर से निकला था। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर लापता की तलाश शुरू कर दी है।
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