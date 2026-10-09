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Meerut News: कुश्ती में पश्चिमांचल डिस्कॉम ने जीती ट्रॉफी

Fri, 09 Oct 2026 08:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 08:39 PM IST
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Paschimanchal Discom wins wrestling trophy.
मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 5 से 8 अक्बूबर तक आयोजित 52वीं उ.प्र. पावर सेक्टर अंतर परियोजना/डिस्कॉम कुश्ती एवं क्रिकेट प्रतियोगिता में पश्चिमांचल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने कुश्ती में प्रथम स्थान प्राप्त किया और चैम्पियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। शुक्रवार को टीम ने चैम्पियनशिप ट्रॉफी पश्चिमांचल डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक रवीश गुप्ता को भेंट की। एमडी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इस मौके पर निदेशक (कार्मिक) आशु कालिया, निदेशक (वाणिज्य) संजय जैन, निदेशक (वित्त) स्वतंत्र कुमार तोमर, स्पोर्ट्स ऑफिसर अलका तोमर (अर्जुन अवार्डी) सहित अन्य अधिकारी व खिलाड़ी मौजूद रहे। संवाद
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