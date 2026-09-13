Meerut News: शहजादपुर में तेंदुआ दिखने से दहशत, आज पहुंचेगी वन विभाग की टीम

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संवाद न्यूज एजेंसीमाछरा। माछरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव शहजादपुर के जंगलों में तेंदुए के लगातार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी।गांव शहजादपुर के जंगल में कैलाश मावी के नलकूप की छत पर तेंदुए के बैठे दिखाई देने के बाद से ही किसान भयभीत हैं। ग्राम प्रधान दीपक कुमार ने बताया कि कुछ किसानों को कैलाश मावी की नलकूप पर तेंदुए के बैठे होने की सूचना दी गई वह और अन्य ग्रामीण जैसे ही मौके पर पहुंचे तो सूचना सही मिली। जिससे उन्होंने वन विभाग को भी अवगत कराया लेकिन वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिसकी सूचना अब भाजपा पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी को भी दी गई। जिस पर श्री त्यागी ने गांव शहजादपुर में पहुंचे और एसडीएम मवाना से इस मामले में वार्ता की। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए अत्यंत महत्व है अगले महीने से गन्ना मिल चलने शुरू हो जाएंगे इसमें किसान गन्ने की फसल की अंतिम सिंचाई करने में लगा है और इस तरह से तेंदुए दिखाई देने से किसानों की जान को भी खतरा साबित हो सकता है। एसडीएम मवाना ने उन्हें घटनास्थल पर वन विभाग की टीम भेजने का आश्वासन दिया ।जिला वन अधिकारी वंदना फोगाट ने कहा कि गांव शहजादपुर में तेंदुए दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई है। टीम मौके पर जाकर मौके का दौरा कर चिंह्न् की जांच करेंगे और तेंदुए की लोकेशन का पता लगाएंगे। तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है तब तक किसानों और ग्रामीणों को सलाह देते है कि किसान खेतों में जाते समय समूह बनाकर जाएं और दिन के उजाले में ही खेतों में जाएं।