Meerut News: जानीखुर्द में किसानों पर हमले के विरोध में पंचायत

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संवाद न्यूज एजेंसीजानीखुर्द। भूपगढ़ी में डेयरी के गंदे पानी की निकासी को लेकर किसानों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में बुधवार को भूपगढ़ी गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में हमलावरों द्वारा किसानों को दी जा रही लगातार धमकियों को लेकर पंचायत में निर्णय लिया गया कि किसान और उनके परिवार सोमवार को गांव भूपगढ़ी से पैदल मार्च कर सुभारती जाएंगे। जहां वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।गांव भूपगढ़ी सिसौला के जंगल में डेयरी के गंदे पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में किसानों पर गांव सिसौला के डेयरी मालिक और उसके अन्य साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना में पुलिस नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। किसानों का आरोप है कि हमलावर पक्ष उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको लेकर किसानों में दहशत का माहौल है। रविवार को इस घटना को लेकर गांव भूपगढ़ी में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत के दौरान ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उन पर गुंडा एक्ट लगाया जाए तथा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए।पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सोमवार को मेरठ आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलकर पूरी घटना की जानकारी देकर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके लिए गांव भूपगढ़ी के किसान, महिलाएं और बच्चे पैदल मार्च निकालते हुए मेरठ स्थित कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की गुहार लगाएंगे। महापंचायत में मुख्य रूप से नवीन तेवतिया, भाजपा नेता मनोज मल्लापुर, राहुल तेवतिया, हर्ष, हरवीर मास्टर, बिट्टू, मनोज फौजी, संजय, प्रदीप चौधरी, भूरा समेत भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व किसान उपस्थित रहे।पंचायत से पूर्व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब नागर, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, चौधरी यशवीर सिंह, मनिंदर पाल सिंह और युवा नेता आदित्य चौधरी पीड़ित किसानों के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को बताया कि पूरी पार्टी और संगठन किसानों के साथ खड़ा है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।